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Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Фестиваль «Шимко собирает друзей» проходит уже в третий раз по инициативе белорусского силача, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Кирилла Шимко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потренироваться на свежем воздухе, научиться серфингу, пострелять из лука или поиграть в американский футбол – активностей масса. Желающие в полную силу насладиться музыкально-спортивной атмосферой даже разбили палаточный городок.
Кирилл Шимко, мастер силового экстрима:
Вон какие активности – катаемся на ватрушках, катаемся на водных мотоциклах. У детей лучше спросите, какие у них ощущения от этого праздника.
– Нормально, катаемся.
Фестиваль продолжится 21 июля. Среди необычных развлечений – прогулки на воздушных шарах, интернациональный фудкорт и конкурсы на скоростное поедание блюд.
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Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»
Новости Беларуси. Фестиваль «Шимко собирает друзей» проходит уже в третий раз по инициативе белорусского силача, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Кирилла...
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