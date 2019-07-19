ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»

20.07.2019 20:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Фестиваль «Шимко собирает друзей» проходит уже в третий раз по инициативе белорусского силача, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Кирилла Шимко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»

Потренироваться на свежем воздухе, научиться серфингу, пострелять из лука или поиграть в американский футбол – активностей масса. Желающие в полную силу насладиться музыкально-спортивной атмосферой даже разбили палаточный городок.

Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»

Кирилл Шимко, мастер силового экстрима:
Шимко собирает друзей, поэтому собрал много. Видите, даже из-за океана друзей собрал. Потому что это олицетворение духа, олицетворение здорового образа жизни, силы. Все мы, наверное, выросли на его фильмах.

Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси

Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»

Вон какие активности – катаемся на ватрушках, катаемся на водных мотоциклах. У детей лучше спросите, какие у них ощущения от этого праздника.

Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»

– Нормально, катаемся.
– Очень даже, если честно, прикольно. Адреналин такой прям чувствуется.

Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»

Фестиваль продолжится 21 июля. Среди необычных развлечений – прогулки на воздушных шарах, интернациональный фудкорт и конкурсы на скоростное поедание блюд.

Кирилл Шимко о визите Стивена Сигала: «Даже из-за океана друзей собрал, потому что это олицетворение духа»

Люди в материале: Кирилл Шимко
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Фестиваль «Шимко собирает друзей» проходит уже в третий раз по инициативе белорусского силача, рекордсмена книги рекордов Гиннеса Кирилла...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стивен Сигал вдохновлял белорусов на ЗОЖ-фестивале. Как думаете, сколько стоило фото с актером?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика