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Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стивен Сигал приехал поддержать и вдохновить своим примером белорусских поклонников здорового образа жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Голливудский актер стал главным гостем фестиваля активного отдыха, который организует силач Кирилл Шимко. Поклонники знаменитого героя боевиков получили возможность не только сфотографироваться, но и лично пообщаться со звездой.
Фанаты интересовались не только любимыми боевыми искусствами Сигала, программой личных тренировок, но и планами о приобретении недвижимости поближе к Минскому морю. Актер признался, что не против подарка в виде дачи, а также вспомнил свой первый визит в Беларусь.
– Вы были три года назад в Беларуси, у вас была очень теплая встреча с нашим Президентом. Вы там ели вместе морковку, это запомнили все.
– Прежде всего, мы не только морковку ели. Мы ели много разных овощей, которые он выращивает. Я отправил запрос, я очень хотел встретиться с Президентом.
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Новости Беларуси. Стивен Сигал приехал поддержать и вдохновить своим примером белорусских поклонников здорового образа жизни, сообщили в программе Новости «24...
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