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Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси

20.07.2019 20:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Стивен Сигал приехал поддержать и вдохновить своим примером белорусских поклонников здорового образа жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси

Голливудский актер стал главным гостем фестиваля активного отдыха, который организует силач Кирилл Шимко. Поклонники знаменитого героя боевиков получили возможность не только сфотографироваться, но и лично пообщаться со звездой.

Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси

Фанаты интересовались не только любимыми боевыми искусствами Сигала, программой личных тренировок, но и планами о приобретении недвижимости поближе к Минскому морю. Актер признался, что не против подарка в виде дачи, а также вспомнил свой первый визит в Беларусь.

Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси

– Вы были три года назад в Беларуси, у вас была очень теплая встреча с нашим Президентом. Вы там ели вместе морковку, это запомнили все.

Стивен Сигал рассказал, как ел морковку с Президентом Беларуси

– Прежде всего, мы не только морковку ели. Мы ели много разных овощей, которые он выращивает. Я отправил запрос, я очень хотел встретиться с Президентом.

Люди в материале: Стивен Сигал
 
 
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Новости Беларуси. Стивен Сигал приехал поддержать и вдохновить своим примером белорусских поклонников здорового образа жизни, сообщили в программе Новости «24...
 
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