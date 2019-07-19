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Не такой, как по всей стране. В Минске поставили первый киоск «Табакерка»

20.07.2019 20:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В микрорайоне Сухарево появился первый в Минске киоск «Табакерка», сообщают в телеграм-канале «МотолькоПомоги». Ларек для столицы выполнен в отличном от остальной страны дизайне, о котором мы рассказывали в апреле.


Фото: телеграм-канал «МотолькоПомоги»

«Табакерки» по всей стране устанавливает подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая реализует инвестпроект по созданию негосударственной сети по торговле табачными изделиями. В регионах процесс идет еще с конца 2018 года и большинство «Табакерок» там выглядит вот так:


Фото: Елена Бычкова

Для столицы же вопрос возвращения киосков на улицы достаточно болезненный. Но указ есть указ. Поэтому Мингорисполком хоть и пошел на установку ларьков, но поставил «ЭНЕРГО-ОИЛ» несколько условий. Например, часть киосков в столице должна быть выполнена в другом, более презентабельном дизайне. Первый такой ларек появился 20 июля в Сухарево. В Минске до конца 2019 года должно быть выделено 500 участков под табачные точки «ЭНЕРГО-ОИЛ».

При этом «Табакерки» запрещено размещать внутри городского ядра, границы которого проходят по Толстого, Машерова, Козлова, Захарова и Аранской. Запрещено их также устанавливать на территориях, прилегающих к магистральным улицам, учреждениям здравоохранения, образования, паркам и скверам. Кроме того, нельзя размещать эти киоски на остановках с большим трафиком движения. Как видим, тут Мингорисполком учел ошибки регионов, где ларьки «ЭНЕРГО-ОИЛ» всплывали даже возле школ и больниц.

Напомним, под «Табакерки» власти обязаны без аукциона предоставить в аренду инвестору земельные участки для строительства и обслуживания торговых объектов. Это киоски, магазины, павильоны и неизолированные точки, в которых не менее 80% товара — табачные изделия.

 
Теги: Минск
 
 
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