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«Чтобы учились играть по максимуму»: Борис Гельфанд сыграл в шахматы одновременно с 12-ю детьми
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 20 июля – День шахмат. Отметили событие и в Минске: в Белорусском педагогическом университете прошел сеанс одновременной игры на 12 досках с легендарным Борисом Гельфандом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Борис Гельфанд, международный гроссмейстер по шахматам:
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Новости Беларуси. 20 июля – День шахмат. Отметили событие и в Минске: в Белорусском педагогическом университете прошел сеанс одновременной игры на 12 досках с...
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