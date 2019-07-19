ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Чтобы учились играть по максимуму»: Борис Гельфанд сыграл в шахматы одновременно с 12-ю детьми

20.07.2019 21:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 20 июля – День шахмат. Отметили событие и в Минске: в Белорусском педагогическом университете прошел сеанс одновременной игры на 12 досках с легендарным Борисом Гельфандом, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Чтобы учились играть по максимуму»: Борис Гельфанд сыграл в шахматы одновременно с 12-ю детьми

Все подробности встречи в видеоматериале Натальи Федорцовой.

«Чтобы учились играть по максимуму»: Борис Гельфанд сыграл в шахматы одновременно с 12-ю детьми

Борис Гельфанд, международный гроссмейстер по шахматам:
Цель – чтобы ребята учились играть по максимуму. Даже вот один из ребят: у него была позиция лучше, я ему предложил ничью. Но я решил, что надо продолжить игру, чтобы он набрался опыта игры с сильными шахматистами. Но все равно партия закончилась вничью.

«Чтобы учились играть по максимуму»: Борис Гельфанд сыграл в шахматы одновременно с 12-ю детьми

Люди в материале: Борис Гельфанд
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 20 июля – День шахмат. Отметили событие и в Минске: в Белорусском педагогическом университете прошел сеанс одновременной игры на 12 досках с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Татьяна Холодович выиграла золото «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика