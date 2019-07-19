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Татьяна Холодович выиграла золото «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Татьяна Холодович – победительница 10-го этапа легкоатлетической Бриллиантовой лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В соревнованиях по метанию копья наша спортсменка сумела обойти австралийку Кейси-Ли Барбер и немку Кристин Хуссонг. В лучшей попытке Холодович отправила снаряд на 66 метров и 10 сантиметров.
Также в Лондоне в беге на 100 метров с барьерами выступала Эльвира Герман, которая неделю назад установила рекорд Молодежного чемпионата Европы. 20 июля в квалификационном забеге Герман финишировала пятой, однако вышла в финал, где показала седьмой результат, отстав от победителя на 0,23 секунды.
Дарья Борисевич в беге на 1500 метров финишировала десятой.
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Новости Беларуси. Татьяна Холодович – победительница 10-го этапа легкоатлетической Бриллиантовой лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях по...
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