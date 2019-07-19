ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Татьяна Холодович выиграла золото «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

20.07.2019 21:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Татьяна Холодович – победительница 10-го этапа легкоатлетической Бриллиантовой лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В соревнованиях по метанию копья наша спортсменка сумела обойти австралийку Кейси-Ли Барбер и немку Кристин Хуссонг. В лучшей попытке Холодович отправила снаряд на 66 метров и 10 сантиметров.

Татьяна Холодович выиграла золото «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

Также в Лондоне в беге на 100 метров с барьерами выступала Эльвира Герман, которая неделю назад установила рекорд Молодежного чемпионата Европы. 20 июля в квалификационном забеге Герман финишировала пятой, однако вышла в финал, где показала седьмой результат, отстав от победителя на 0,23 секунды.

Эльвира Герман о золоте молодёжного ЧЕ-2019: в финальном забеге полька поджимала меня, заставила показать такой результат

Татьяна Холодович выиграла золото «Бриллиантовой лиги» в Лондоне

Дарья Борисевич в беге на 1500 метров финишировала десятой.

Люди в материале: Татьяна Холодович, Эльвира Герман, Дарья Борисевич
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Татьяна Холодович – победительница 10-го этапа легкоатлетической Бриллиантовой лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В соревнованиях по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не такой, как по всей стране. В Минске поставили первый киоск «Табакерка»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика