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На празднование 110-летия Сергея Грицевца в Беларусь приехали внук легендарного лётчика и Леонид Якубович

20.07.2019 21:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В городском поселке Болбасово отпраздновали 110 лет со дня рождения знаменитого земляка дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На празднование 110-летия Сергея Грицевца в Беларусь приехали внук легендарного лётчика и Леонид Якубович

Белорусский ас отличился в воздушных боях во время гражданской войны в Испании – сбил более 30 самолетов противника, и на реке Халхин-Гол – 12 успешных атак. В одном из боев спас командира полка, приземлившись на территории противника. Погиб знаменитый летчик на аэродроме Болбасово, здесь же покоится его прах.

На празднование 110-летия Сергея Грицевца в Беларусь приехали внук легендарного лётчика и Леонид Якубович

Начались торжества с открытия мемориальной доски на здании детского сада – средней школы, которая теперь носит имя героя. Затем на площади у Дома культуры состоялся митинг с возложением цветов у бюста Сергею Грицевцу.

На празднование 110-летия Сергея Грицевца в Беларусь приехали внук легендарного лётчика и Леонид Якубович

Сергей Архангельский, внук С. Грицевца, руководитель фонда «Победитель»:
Безумно трогательно, и я горжусь, что мой дед – белорус. Что ему довелось родиться на такой земле, где живут такие замечательные люди, которые поддерживают память о нем. Спасибо.

На празднование 110-летия Сергея Грицевца в Беларусь приехали внук легендарного лётчика и Леонид Якубович

Самая зрелищная часть праздника развернулась на аэродроме. Здесь прошли показательные выступления команды парашютистов ДОСААФ и обзорные полеты на вертолете Ми-2.

Люди в материале: Сергей Архангельский, Леонид Якубович
 
 
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Новости Беларуси. В городском поселке Болбасово отпраздновали 110 лет со дня рождения знаменитого земляка дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца, сообщили в...
 
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