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На празднование 110-летия Сергея Грицевца в Беларусь приехали внук легендарного лётчика и Леонид Якубович
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В городском поселке Болбасово отпраздновали 110 лет со дня рождения знаменитого земляка дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусский ас отличился в воздушных боях во время гражданской войны в Испании – сбил более 30 самолетов противника, и на реке Халхин-Гол – 12 успешных атак. В одном из боев спас командира полка, приземлившись на территории противника. Погиб знаменитый летчик на аэродроме Болбасово, здесь же покоится его прах.
Начались торжества с открытия мемориальной доски на здании детского сада – средней школы, которая теперь носит имя героя. Затем на площади у Дома культуры состоялся митинг с возложением цветов у бюста Сергею Грицевцу.
Сергей Архангельский, внук С. Грицевца, руководитель фонда «Победитель»:
Самая зрелищная часть праздника развернулась на аэродроме. Здесь прошли показательные выступления команды парашютистов ДОСААФ и обзорные полеты на вертолете Ми-2.
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На празднование 110-летия Сергея Грицевца в Беларусь приехали внук легендарного лётчика и Леонид Якубович
Новости Беларуси. В городском поселке Болбасово отпраздновали 110 лет со дня рождения знаменитого земляка дважды Героя Советского Союза Сергея Грицевца, сообщили в...
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