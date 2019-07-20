«Во втором тайме на поле была одна команда». Тренер брестского «Динамо» - о победе над «Торпедо-БелАЗ»

Источник материала: Tut.by

На послематчевой пресс-конференции главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлениями от игры против «Торпедо-БелАЗ», приезде блогера Евгения Савина, а также рассказал о трансферных планах команды на лето. Его слова передает клубная пресс-служба .



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Я хочу извиниться перед судьями за свою реакцию на первый гол соперника. Думал, что там был офсайд. В раздевалке мы посмотрели тот момент и поняли, что все было по правилам. Хочу извиниться за свои слова.

Если говорить по игре, то первые 10 минут мы играли плохо. Тогда «Торпедо» и забило свой первый гол. Мы говорили, что это очень хорошая команда в плане физической подготовки. Сзади нужно было играть на ноль, но мы смогли забить в ответ.

Во втором тайме, думаю, на поле была одна команда — «Динамо-Брест». Соперник оборонялся, не имел много моментов, а Милевский показал свое мастерство и забил победный гол. Реализация нас сегодня подвела, как и в матче с «Динамо-Минск». Уже в первом тайме счет мог быть для нас гораздо лучше.

Усиление? Я знаю несколько фамилий, но нужно время. У этих футболистов есть предложения от других хороших команд. Хочется, чтобы если и приходил легионер, то уровня Фамейе или Кики. У нас есть молодежь, которую нужно развивать. Я работаю в Беларуси и должен таким образом защищать белорусский футбол.

Что касается приезда известного блогера, то до матча я его не знал. Мне сказали, что его смотрят по два миллиона человек. Для Бреста и нашего клуба это очень хорошо. Год назад, когда приезжал Марадона, мне поступило более сотни звонков из Чехии, Польши и Франции. Благодаря таким акциям люди узнают о «Динамо-Брест».