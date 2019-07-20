«Скорость была до 90 км/ч». Мужчина проехался на электросамокате по оживленной улице Минска

Источник материала: Tut.by

В Минске на проезжей части дороги Орловской улицы водители сегодня заметили в потоке машин мужчину, который ехал на электросамокате. Видео необычного участника дорожного движения прислал наш читатель Иван Нагаев. «Сегодня в Минске парень был на электросамокате на дороге, скорость до 90 км/ч», — написал читатель. Скорость, скорее всего, была ниже, но ехал мужчина на электросамокате достаточно быстро.