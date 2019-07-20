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«Скорость была до 90 км/ч». Мужчина проехался на электросамокате по оживленной улице Минска
Источник материала: Tut.by
В Минске на проезжей части дороги Орловской улицы водители сегодня заметили в потоке машин мужчину, который ехал на электросамокате. Видео необычного участника дорожного движения прислал наш читатель Иван Нагаев. «Сегодня в Минске парень был на электросамокате на дороге, скорость до 90 км/ч», — написал читатель. Скорость, скорее всего, была ниже, но ехал мужчина на электросамокате достаточно быстро.
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В Минске на проезжей части дороги Орловской улицы водители сегодня заметили в потоке машин мужчину, который ехал на электросамокате.
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