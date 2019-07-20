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Тима Белорусских выпустил новый клип. И как вам он?

20.07.2019 22:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Музыкант из Минска Тима Белорусских сегодня выпустил клип на песню «Целовать». «Это была масштабная работа, большое количество людей приложили свои руки и души к этому клипу, я испытал бурю эмоций от процесса и впервые в жизни снимался на пленку», — написал исполнитель в презентации клипа.

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Теги: Минск
 
 
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Музыкант из Минска Тима Белорусских сегодня выпустил клип на песню «Целовать».
 
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