|
Тима Белорусских выпустил новый клип. И как вам он?
Источник материала: Tut.by
Музыкант из Минска Тима Белорусских сегодня выпустил клип на песню «Целовать». «Это была масштабная работа, большое количество людей приложили свои руки и души к этому клипу, я испытал бурю эмоций от процесса и впервые в жизни снимался на пленку», — написал исполнитель в презентации клипа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыкант из Минска Тима Белорусских сегодня выпустил клип на песню «Целовать».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)