В Минобороны Беларуси опровергают информацию о российских войсках в белорусской зоне отчуждения

Руководство бригады, со ссылкой на очевидцев в соцсетях, довело «до командования всех уровней» информацию о возможном присутствии у границы российских военных.





«Факт присутствия российских войск у северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется. В случае его подтверждения 61 ОПЕбр готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору», — подчеркнули в пресс-службе бригады.





После заявления бригады, эта информация начала распространяться в украинских СМИ.









«Данная информация не соответствует действительности», — прокомментировал заявление украинских военных помощник министра обороны Владимир Макаров.





Напомним, в апреле этого года на границе с Беларусью была создана новая и довольно экзотическая бригада — 61-я отдельная пехотная егерская бригада (61-я ОПЕБр), которую в Украине прозвали «лесным спецназом». Это соединение сухопутных войск ВСУ, которое предназначено для ведения боевых действий в лесистой и болотистой местности.