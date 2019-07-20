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В Минобороны Беларуси опровергают информацию о российских войсках в белорусской зоне отчуждения

20.07.2019 21:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

61-й отдельная пехотная егерская бригада Вооруженных сил Украины проверяет информацию о наличии вблизи украинской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения российских войск. Об этом сообщила 20 июля в Facebook пресс-служба бригады. В Минобороны Беларуси опровергли информацию украинских военных.

Руководство бригады, со ссылкой на очевидцев в соцсетях, довело «до командования всех уровней» информацию о возможном присутствии у границы российских военных.

«Факт присутствия российских войск у северной границы Украины на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения уже проверяется. В случае его подтверждения 61 ОПЕбр готова за считанные часы приступить к обороне Украины на указанном участке украинско-белорусской границы и дать достойный отпор агрессору», — подчеркнули в пресс-службе бригады.

После заявления бригады, эта информация начала распространяться в украинских СМИ.


«Данная информация не соответствует действительности», — прокомментировал заявление украинских военных помощник министра обороны Владимир Макаров.

Напомним, в апреле этого года на границе с Беларусью была создана новая и довольно экзотическая бригада — 61-я отдельная пехотная егерская бригада (61-я ОПЕБр), которую в Украине прозвали «лесным спецназом». Это соединение сухопутных войск ВСУ, которое предназначено для ведения боевых действий в лесистой и болотистой местности.
 
 
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61-й отдельная пехотная егерская бригада Вооруженных сил Украины проверяет информацию о наличии вблизи украинской границы на белорусской части Чернобыльской зоны...
 
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