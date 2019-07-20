Боксеру Дадашеву удалили часть черепа после боя









Команда приняла решение остановить поединок, пока тренер Дадашева уговаривал спортсмена прекратить бой. Тот не реагировал.





Вскоре Макс потерял сознание и был экстренно госпитализирован с тяжелым отеком мозга.





Дадашев потерял сознание после боя





В профессиональном боксе россиянин дебютировал в 2016 году и с тех пор одержал 13 побед, ни разу не проиграв. Он 11 раз нокаутировал соперников и получил прозвище «Безумный Макс». В активе пуэрториканца также было 13 побед, причем все досрочно.





Поединок с Дадашевым исключением для Матиаса не стал.









После 11-го раунда секунданты Максима остановили бой, чтобы уберечь спортсмена от травм. Тренер Бадди Макгирт буквально уговаривал Дадашева.





«Макс, пожалуйста, дай мне остановить бой. Ты слишком много пропускаешь. Я собираюсь остановить поединок, позволь мне это сделать», – говорил он, но боксер никак не реагировал и молчал.





После боя Дадашева вырвало, он почувствовал себя плохо, потерял сознание и был экстренно госпитализирован.





В больнице врачи диагностировали Дадашеву тяжелый отек мозга и приступили к трепанации черепа – хирургическому вмешательству для получения доступа к внутричерепным образованиям.





«Максим перенес операцию по удалению гематомы. Чтобы убрать отек ему удалили часть черепа», – сказали в команде боксера, при этом отметив, что давать прогнозы относительно его восстановления сейчас трудно.





Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация оплатит все расходы на лечение, а менеджер Дадашева Эгис Климас отметил, что спортсмен еще может вернуться к нормальной жизни.





Соперник Дадашева пожелал бывшему оппоненту скорейшего выздоровления.