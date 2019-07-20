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Боксеру Дадашеву удалили часть черепа после боя
Источник материала: Партизан
Российский боксер Максим Дадашев в ночь с пятницы на субботу потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв пуэрториканцу Субриэлю Матиасу, сообщает
Команда приняла решение остановить поединок, пока тренер Дадашева уговаривал спортсмена прекратить бой. Тот не реагировал.
Вскоре Макс потерял сознание и был экстренно госпитализирован с тяжелым отеком мозга.
Дадашев потерял сознание после боя
В профессиональном боксе россиянин дебютировал в 2016 году и с тех пор одержал 13 побед, ни разу не проиграв. Он 11 раз нокаутировал соперников и получил прозвище «Безумный Макс». В активе пуэрториканца также было 13 побед, причем все досрочно.
Поединок с Дадашевым исключением для Матиаса не стал.
После 11-го раунда секунданты Максима остановили бой, чтобы уберечь спортсмена от травм. Тренер Бадди Макгирт буквально уговаривал Дадашева.
«Макс, пожалуйста, дай мне остановить бой. Ты слишком много пропускаешь. Я собираюсь остановить поединок, позволь мне это сделать», – говорил он, но боксер никак не реагировал и молчал.
После боя Дадашева вырвало, он почувствовал себя плохо, потерял сознание и был экстренно госпитализирован.
В больнице врачи диагностировали Дадашеву тяжелый отек мозга и приступили к трепанации черепа – хирургическому вмешательству для получения доступа к внутричерепным образованиям.
«Максим перенес операцию по удалению гематомы. Чтобы убрать отек ему удалили часть черепа», – сказали в команде боксера, при этом отметив, что давать прогнозы относительно его восстановления сейчас трудно.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что организация оплатит все расходы на лечение, а менеджер Дадашева Эгис Климас отметил, что спортсмен еще может вернуться к нормальной жизни.
Соперник Дадашева пожелал бывшему оппоненту скорейшего выздоровления.
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Российский боксер Максим Дадашев в ночь с пятницы на субботу потерпел первое поражение в профессиональной карьере, проиграв пуэрториканцу Субриэлю Матиасу,...
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