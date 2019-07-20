В Минске сгорел рейсовый автобус





Фото МЧС





На опубликованных сотрудниками МЧС кадрах с места ЧП видно, что возгорание произошло в центральной части автобуса, она пострадала больше всего (от нее почти ничего не осталось). Во время пожара над автобусом был также виден огромный столб густого черного дыма.





Возгорание ликвидировано. Других подробностей не сообщается. Судя по фотографиям, автобус уже восстановлению не подлежит.





Напомним, ранее сообщалось, что более половины машин из парка общественного транспорта белорусской столицы подлежит списанию. Так, по информации первого заместителя генерального директора ГП "Минсктранс" Олега Дзюбенко, средний возраст минских автобусов и троллейбусов составляет 9,5 лет при установленном сроке эксплуатации десять лет. Тем временем на снимках сгоревшего автобуса видно, что он явно был новым.



