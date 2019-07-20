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Спортшколы Гомельской области получат Br55 тыс. по проекту "Олимпийский путь"

21.07.2019 — Разное | Прыпяцкая прауда (Наровля)  
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Источник материала: Прыпяцкая прауда (Наровля)

Спортшколы Гомельской области получат Br55 тыс. по проекту "Олимпийский путь"

Спортсмены Гомельской области, ставшие победителями и призерами II Европейских игр, помогают спортивным учреждениям региона по проекту "Олимпийский путь", сообщил сегодня журналистам заместитель начальника управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский, передает корреспондент БЕЛТА.
Чтобы поучаствовать в проекте и получить право выбрать спортивное учебное заведение, которому Президентский спортивный клуб окажет спонсорскую помощь, атлетам важно было выполнить ряд определенных критериев. Например, стать победителем или призером соревнований в олимпийской дисциплине. В итоге поддержку в Br55 тыс. спортучреждения получат благодаря пяти спортсменам региона. В их числе - Владислав Смягликов (бокс), Кирилл Грищенко (греко-римская борьба), Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Елена Ноздрева (гребля на байдарках и каноэ). 
Средства направят в Гомельский областной центр олимпийского резерва единоборств, Калинковичскую специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва №2, Мозырскую СДЮШОР профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ, Гомельскую СДЮШОР "Дельфин". "Как правило, выбранные учреждения - это те площадки, в которых спортсмены проходили определенный этап своей подготовки. Для названных учреждений полученные суммы станут хорошим подспорьем и помогут сделать очередной шаг вперед, в том числе в подготовке новых чемпионов", - убежден заместитель начальника управления. 
В основном средства будут использованы для укрепления материально-технической базы, покупки спортивного инвентаря, участия в соревнованиях.
Павел Старосветский напомнил, что всего на пьедестал II Европейских игр поднимались 12 спортсменов Гомельской области, которые завоевали 20 медалей. Подготовили их 17 тренеров. Он также обратил внимание, что в достигнутом результате большой вклад многих специалистов технических, экономических, административных и других служб. 
Также заместитель начальника управления отметил, что в ближайшее время в области пройдет чествование спортсменов, которые стали победителями и призерами II Европейских игр. Кроме того, запланированы встречи чемпионов с начинающими атлетами, а также поклонниками.

БЕЛТА

 
 
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