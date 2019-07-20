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Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

21.07.2019 — Разное | Крупскi веснiк (Крупки)  
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Источник материала: Крупскi веснiк (Крупки)

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине
Мядельщина с 20 по 21 июля принимает областной велосипедный тур, посвященный Году малой родины и 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Заезд собрал около 600 человек: работников подразделений Миноблисполкома, аппаратов гор- и райисполкомов, председателей районных и Жодинского городского Советов депутатов, подразделений силовых структур, а также организаций, предприятий и общественных объединений. Делегация Крупского района также принимает участие в этом масштабном мероприятии.

20 июля они преодолевают маршрут в 31 километр. Дистанция проходит по шоссе и пересеченной местности.

Напутственным словом открыла соревнования спортсменов-любителей председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, которая, к слову, сама участвует в этом велопробеге. Она пожелала гонщикам ярких положительных эмоций и спортивного азарта.

— Хочу отметить важность и значимость этого велопробега. Ведь спорт — это здоровье. Желаю, чтобы вы всегда стремились к здоровому образу жизни, вовлекали в спортивное движение людей, которые вас окружают, своих коллег, особенно молодежь.

Также участники велопробега на одной из остановок маршрута возложили цветы к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

Крупчане принимают участие в областном велосипедным туре на Мядельщине

 
 
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Мядельщина с 20 по 21 июля принимает областной велосипедный тур, посвященный Году малой родины и 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских...
 
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