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В Беларуси почтили память советского летчика Сергея Грицевца

21.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Память советского летчика Сергея Грицевца почтили в Витебской области. Со дня его рождения исполнилось 100 лет. В честь первого дважды героя Советского Союза открыли мемориальную доску на школе, названную его именем, передает «МИР 24».

Грицевец отличился в боях в годы гражданской войны в Испании, а также в сражении на реке Халхин-Гол. Последний вылет аса закончился трагично – он погиб в авиакатастрофе на аэродроме в Болбасово, где и был похоронен. К памятному обелиску пришел и внук героя, глава фонда «Победитель» Сергей Архангельский.

«Безумно трогательно. Я очень горжусь, что мой дед – белорус. Что ему довелось родиться на такой земле, где живут такие замечательные люди, которые до сих пор о нем поддерживают память о нем», – подчеркнул он.

В ближайшем будущем в школе имени Сергея Грицевца откроется музейная экспозиция. Здесь представят личные вещи летчика.



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Он отличился в боях в годы гражданской войны в Испании и в сражении на реке Халхин-Гол, его последний вылет закончился трагично – на аэродроме в Болбасово.
 
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