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День пожарной службы в Беларуси отметили парадом техники

21.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День сотрудников МЧС отмечают в Беларуси. 166 лет назад в Минске учредили пожарную часть, именно эту дату спасатели Беларуси считают своим профессиональным праздником, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Дарья Хорькова.

Пожарные расчеты в Беларуси 19 века были на конно-бочечном ходу, из средств тушения – труба, ведра и черпаки. Вслед за старинными машинами по главному проспекту Минска сегодня проехали современные автоцистерны, мобильные пункты управления, автомобили дымоудаления. Всю технику можно было рассмотреть вблизи, примерить форму пожарного, попробовать свои силы на скалодроме.

«Мне понравилось, как дядя залез и вниз головой спустился по тросу», – говорит Сергей Кустин.

«Я уже выбрал себе профессию. Пожарный, МЧС», – поделился Михаил Лопатко.

Работа сотрудников МЧС сложная и опасная. Но белорусские спасатели справляются с ней как герои. Это доказала группа водолазов. Они десантировались на реку Свислочь. К операциям на воде и в воздухе готовы и специально обученные лабрадоры. Детям бесстрашные собаки особенно понравились.

«Все это мы делаем с одной очень важной целью – чтобы люди понимали, что есть такое ведомство, которое готово всегда прийти им на помощь в случае беды. Важно, чтобы человек понимал – на МЧС можно надеяться, но и самому не стоит плошать», – отметила официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Белорусские спасатели известны своим креативным подходом к информированию. Они без устали делают оригинальную социальную рекламу для профилактики пожаров и других экстремальных ситуаций, выпускают оригинальные плакаты и снимают мультфильмы для самых маленьких. Отметим, что в белорусском МЧС действуют 17 специальных служб.



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Теги: Минск
 
 
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166 лет назад пожарные расчеты в Беларуси были на конно-бочечном ходу, из средств тушения – труба, ведра и черпаки.
 
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