На улице возле станции метро «Пролетарская» на три дня закроют движение

Источник материала: Tut.by

На три дня запретят движение всех видов транспорта на участке улицы Смоленской в Минске. Об этом сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

Движение всех видов транспорта по улице Смоленской на участке от улицы Ленина до Захарова запретят с 8.00 21 июля (воскресенье) до 8.00 24 июля (среда). Это связано с реконструкцией газопровода, которую будут проводить с 22 июля по 16 августа.

Вот как пойдет транспорт:

— автобусы № 14 от диспетчерской станции «Восточная» пойдут по улицам Пулихова, Первомайской, Ульяновской, Ленина и дальше по маршруту с остановкой у станции метро «Первомайская» на изменяемов участке, в направлении диспетчерской станции «Восточкая» — как обычно.

С 21 июля до 8.00 18 августа автобусы № 18, 26, 37, 39 в направлении диспетчерской станции «Восточная» поедут по улицам Захарова, Андреевской, Пулихова с остановкой «Андреевская» на временной площадке по одноименной улице, со стороны диспетчерской станции «Восточная» — без изменений.