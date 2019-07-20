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Женщина за 60 выглядит вдвое моложе и сводит с ума молодых фанатов. Но стать такой ей помогла болезнь
Источник материала: Tut.by
Жительница Англии выглядит так, что ее молодому телу могут позавидовать даже студентки. Женщину принимают за сестру ее дочери, но она никогда не ложилась под нож хирурга. Есть более здоровый и безопасный способ омолодиться, и он доступен каждому.
Анджела из Брэдфорда, Англия, признаётся, что практически все незнакомые люди при встрече с ней думают, что она была под ножом хирурга. Никто не может поверить, что без пластических операций в 64 года можно выглядеть настолько молодо, пишет
Но Анджела уверяет: выглядеть суперхорошо ей помогли не хирурги, а диагностированная в 20-летнем возрасте волчанка, которая заставила женщину вести здоровый образ жизни. После того как она узнала о воспалительных процессах, англичанка решила следить за собой и избавиться от симптомов, не прибегая к лекарствам. Вместо таблеток она использовала физические упражнения, питание и медитацию.
Женщина убеждена, что медитация и отказ от употребления мяса — это самые важные факторы, способствующие её молодости. Сейчас Анджеле за шестьдесят, но образ жизни сработал настолько эффективно, что прохожие всегда принимают женщину за сестру ее дочери (которой сейчас 34), а мужчины вдвое младше регулярно приглашают на свидания и хотят отношений. Но у красотки уже есть муж, его зовут Дэвид, и ему 69 лет.
С 16 лет девушка работала моделью, но в 30 лет родила дочь Ариэль и решила оставить карьеру. Ее внешность всегда привлекала внимание мужчин, но многие женщины, по словам Анджелы, часто критикуют и не верят, что такую красоту создали не хирурги.
«На самом деле нет большого секрета, чтобы выглядеть так в 64 года. Генетика срабатывает, но больше образ жизни. Именно он — лучший показатель того, насколько хорошо человек стареет».
Женщина убеждена, что секрет кроется в мышлении. По мнению англичанки, нужно понять, что стареть красиво — это дело всей жизни. Чем больше вы заботитесь о себе, уверяет Анджела, тем легче будет сохранить молодость.
«Для меня стареть красиво было делом всей жизни. Я стала практиковать уход за собой, когда была юной. Мне помогли питание, медитация, мои мысли. Чем раньше начать заботиться о себе, тем больше будет отдача впоследствии. В свои двадцать с небольшим я чувствовала себя полной жизни, уверенности и энергии, но ближе к 30 у меня обнаружили волчанку, и, к счастью, я смогла лечиться без лекарств».
Женщина признается, что диагноз изменил все.
Анжела призналась, что ей льстит внимание мужчин, которые «моложе на десятки лет». Тем не менее она ведет здоровый образ жизни далеко не ради этого.
«Я думаю, что мы должны заботиться о себе изнутри не ради чего-то или кого-то извне. Я больше 35 лет не ем мясо и птицу, и чувствую себя с каждым годом всё лучше. Я употребляю как можно больше органических продуктов и предпочитаю несколько небольших приемов пищи в день, так как это облегчает пищеварение. Я ем авокадо в день, утром пью свежий чай с имбирём и лимоном и ограничиваюсь одним кофе в день до полудня».
Женщина говорит, что обычно никто не верит в то, что ей уже 64 года.
«Люди реагируют на мой возраст обычно с удивлением или с тонким/не очень тонким предположением, что я, должно быть, сделала много косметических операций или должна быть анорексичкой — и то, и другое не соответствует действительности».
Анджела охотно делится секретом своего долголетия, но говорит, что далеко не все готовы следовать такому образу жизни.
«Если люди спрашивают, я с готовностью делюсь своим выбором образа жизни, но для этого требуются целеустремленность и преданность делу, а многие люди просто не хотят этим заниматься. Они хотят только результата. Я лично против пластической хирургии, потому что человек должен выглядеть естественно».
Анджела советует всем обратить внимание на формат жизни хотя бы для того, чтобы в будущем сказать себе спасибо.
«Мой лучший совет — начать заботиться о себе как можно раньше, и ты пожнешь плоды впоследствии. Речь также идет не о том, чтобы выглядеть как кто-либо другой, включая меня или любую знаменитость, или о том, чтобы быть худее и т.д. Речь о том, чтобы быть самой здоровой версией себя. В популярной культуре и социальных сетях женщины завалены сообщениями о том, как они должны выглядеть, поэтому я действительно считаю, что важно перестать сравнивать себя с кем-либо. В том числе с собой молодой».
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Женщина за 60 выглядит вдвое моложе и сводит с ума молодых фанатов. Но стать такой ей помогла болезнь
Жительница Англии выглядит так, что ее молодому телу могут позавидовать даже студентки
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