Женщина за 60 выглядит вдвое моложе и сводит с ума молодых фанатов. Но стать такой ей помогла болезнь

Источник материала: Tut.by

Жительница Англии выглядит так, что ее молодому телу могут позавидовать даже студентки. Женщину принимают за сестру ее дочери, но она никогда не ложилась под нож хирурга. Есть более здоровый и безопасный способ омолодиться, и он доступен каждому.



Фото: medialeaks.ru

Анджела из Брэдфорда, Англия, признаётся, что практически все незнакомые люди при встрече с ней думают, что она была под ножом хирурга. Никто не может поверить, что без пластических операций в 64 года можно выглядеть настолько молодо, пишет Daily Mail .

Но Анджела уверяет: выглядеть суперхорошо ей помогли не хирурги, а диагностированная в 20-летнем возрасте волчанка, которая заставила женщину вести здоровый образ жизни. После того как она узнала о воспалительных процессах, англичанка решила следить за собой и избавиться от симптомов, не прибегая к лекарствам. Вместо таблеток она использовала физические упражнения, питание и медитацию.



Фото: medialeaks.ru

Женщина убеждена, что медитация и отказ от употребления мяса — это самые важные факторы, способствующие её молодости. Сейчас Анджеле за шестьдесят, но образ жизни сработал настолько эффективно, что прохожие всегда принимают женщину за сестру ее дочери (которой сейчас 34), а мужчины вдвое младше регулярно приглашают на свидания и хотят отношений. Но у красотки уже есть муж, его зовут Дэвид, и ему 69 лет.

С 16 лет девушка работала моделью, но в 30 лет родила дочь Ариэль и решила оставить карьеру. Ее внешность всегда привлекала внимание мужчин, но многие женщины, по словам Анджелы, часто критикуют и не верят, что такую красоту создали не хирурги.

«На самом деле нет большого секрета, чтобы выглядеть так в 64 года. Генетика срабатывает, но больше образ жизни. Именно он — лучший показатель того, насколько хорошо человек стареет».



Фото: medialeaks.ru

Женщина убеждена, что секрет кроется в мышлении. По мнению англичанки, нужно понять, что стареть красиво — это дело всей жизни. Чем больше вы заботитесь о себе, уверяет Анджела, тем легче будет сохранить молодость.

«Для меня стареть красиво было делом всей жизни. Я стала практиковать уход за собой, когда была юной. Мне помогли питание, медитация, мои мысли. Чем раньше начать заботиться о себе, тем больше будет отдача впоследствии. В свои двадцать с небольшим я чувствовала себя полной жизни, уверенности и энергии, но ближе к 30 у меня обнаружили волчанку, и, к счастью, я смогла лечиться без лекарств».

Женщина признается, что диагноз изменил все.



Фото: medialeaks.ru

Анжела призналась, что ей льстит внимание мужчин, которые «моложе на десятки лет». Тем не менее она ведет здоровый образ жизни далеко не ради этого.

«Я думаю, что мы должны заботиться о себе изнутри не ради чего-то или кого-то извне. Я больше 35 лет не ем мясо и птицу, и чувствую себя с каждым годом всё лучше. Я употребляю как можно больше органических продуктов и предпочитаю несколько небольших приемов пищи в день, так как это облегчает пищеварение. Я ем авокадо в день, утром пью свежий чай с имбирём и лимоном и ограничиваюсь одним кофе в день до полудня».

Женщина говорит, что обычно никто не верит в то, что ей уже 64 года.



Фото: medialeaks.ru

«Люди реагируют на мой возраст обычно с удивлением или с тонким/не очень тонким предположением, что я, должно быть, сделала много косметических операций или должна быть анорексичкой — и то, и другое не соответствует действительности».

Анджела охотно делится секретом своего долголетия, но говорит, что далеко не все готовы следовать такому образу жизни.

«Если люди спрашивают, я с готовностью делюсь своим выбором образа жизни, но для этого требуются целеустремленность и преданность делу, а многие люди просто не хотят этим заниматься. Они хотят только результата. Я лично против пластической хирургии, потому что человек должен выглядеть естественно».

Анджела советует всем обратить внимание на формат жизни хотя бы для того, чтобы в будущем сказать себе спасибо.



Фото: medialeaks.ru

«Мой лучший совет — начать заботиться о себе как можно раньше, и ты пожнешь плоды впоследствии. Речь также идет не о том, чтобы выглядеть как кто-либо другой, включая меня или любую знаменитость, или о том, чтобы быть худее и т.д. Речь о том, чтобы быть самой здоровой версией себя. В популярной культуре и социальных сетях женщины завалены сообщениями о том, как они должны выглядеть, поэтому я действительно считаю, что важно перестать сравнивать себя с кем-либо. В том числе с собой молодой».