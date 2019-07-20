21 июля день явления Казанской иконы Божией Матери

Источник материала: Газета Авангард





Сегодня, 21 июля, православные христиане празднуют день явления Казанской иконы Божией Матери.

История обретения иконы Богородицы уходит в XVI век. В то время Иван Грозный только-только завоевал Казань, где исповедовали ислам. Местные жители тяжело переживали период, когда в их городе основали епархию Русской православной церкви.

В 1579-м город охватил страшный пожар, уничтоживший большую часть построек. Мусульмане сочли это за гнев Бога на православных. Однако в этот же год случилось чудо: Богородица явилась во сне 9-летней Матроне и поведала ей о своей иконе, зарытой под развалинами сгоревшего дома. Взрослые не верили девочке, но Богородица являлась ей трижды и указывала место, где был спрятан святой лик. В конце концов, мать Матроны согласилась сходить с ней на пепелище. И там они действительно нашли икону, совершенно не пострадавшую от огня.

Узнав о чудесной находке, на место обретения явился архиепископ Иеремия и местный градоначальник, икону перенесли в располагающийся по близости храм святителя Николая, а впоследствии – в Благовещенский собор, на тот момент первый храм города Казани. Чудотворная икона проявила себя уже во время этого шествия: от нее прозрели два слепца. В дальнейшем на месте ее обретения основали женский монастырь. И одними из первых монахинь, принявших постриг в этом монастыре, стали Матрона и ее мать.

Казанская икона Божией Матери помогла распространению христианства, а в решающие моменты русской истории не раз оказывала помощь: во время присоединения Сибири Ермаком, польской интервенции, Полтавской битвы, войны 1812 года. Она стала достоянием русского народа и всенародной святыней, чью память и почитают 21 июля.

В народном календаре данный праздник называли «Казанская летняя», а еще Прокопьев день, поскольку это день памяти христианского великомученика Прокопия Кесарийского. По приметам, туманное утро предвещало теплую погоду, дождливый день говорил о раннем снеге, а солнечная погода – о том, что небо будет чистым и ближайшей зимой.

Кстати, день Казанской иконы Божией Матери празднуется не только летом, но и осенью (4 ноября) – церковь чтит память иконы в знак благодарности за изгнание с русской земли поляков.

Подготовила Елена БЕЛКО