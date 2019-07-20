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41-летняя Летиция Каста снялась обнаженной и рассказала о своем отношении к возрасту

21.07.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Французская супермодель и актриса, в прошлом ангел Victoria’s Secret, Летиция Каста стала героиней обложки Elle. В этом году звезде исполнился 41 год, но она наслаждается жизнью каждый день и принимает возрастные изменения со спокойствием.

В интервью звезда рассказала о воспитании троих детей от предыдущих двух браков, а также о жизни с новым мужем, 36-летним французским актером и режиссером Луи Гаррелем, за которого модель вышла замуж три года назад. Также модель высказалась о старении: «Время — мой друг. Думаю, стареть — это здорово. Я давно ждала, когда мне исполнится 40 лет. И теперь жизнь стала еще интереснее», — подчеркнула актриса.

Elle представил сразу две обложки: на одной из них Каста позирует в море в черном полупрозрачном платье, на другой звезда полностью обнажена. Автором снимков стал Блэр Гетц Мезибов, фотограф из Нью-Йорка. Он часто работает со звездами, в том числе с Элизабет Олсен, Хеленой Кристенсен, Кейт Босуорт, Эдриеном Броуди и многими другими.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ELLE (@ellefr) 17 Июл 2019 в 11:36 PDT

Морская фотосъемка прошла на острове Корсика. Для Летиции это знаковое место. Здесь она и ее супруг, 36-летний актер и режиссер Луи Гаррель, сыграли свадьбу два года назад.

 
 
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