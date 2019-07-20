Зеленскому может не хватить одномандатников для формирования однопартийного правительства, полагает российский эксперт

Источник материала: Интерфакс

Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" на предстоящих выборах в Верховную Раду наберет наибольшее количество голосов, но вопрос о возможности формирования однопартийного кабинета министров остается открытым, считает ведущий эксперт Фонда "Центра политических технологий" Алексей Макаркин.

"Если бы выборы в Верховную Раду проходили только по партийным спискам, то партия Зеленского при формировании правительства без всяких проблем имела бы абсолютное большинство. Но выборы пройдут по смешанной системе, и, по всей видимости, речь может пойти о коалиционном правительстве. Какой именно будет коалиция, пока трудно прогнозировать. Партия "Слуга народа" молода, и у нее не так много известных одномандатников", - сказал Макаркин "Интерфаксу".

По оценке политтехнолога, ситуация в одномандатных округах окажет решающее значение на расклад сил, с учетом которого Зеленский будет ориентироваться на тот или иной вариант формирования кабинета министров.

"Поскольку в выборах участвуют кандидаты по одномандатным округам, то именно там расклад сил представляется наиболее интересным и значимым. Либо Зеленский один сформирует правительство при условии, конечно, если у президента будет много одномандатников. Либо ему придется с кем-то договариваться. Скорее всего, с Юлий Тимошенко", - сказал собеседник агентства.

По оценке эксперта, диалог с Тимошенко является одним из вариантов, которые предусматривает Зеленский для создания коалиции, но для президента было бы комфортнее вести переговоры с партиями, представители которых не претендуют на пост главы правительства.

"Юлия Владимировна - сильный политик, и у нее явные премьерские амбиции. И если все иные игроки, с которыми Зеленский теоретически готов иметь дело, не будут готовы вступать в коалиционные переговоры, то возможности Тимошенко по влиянию на формирование правительства резко возрастут. Зеленскому изначально было бы выгоднее вести переговоры с партиями, представители которых не претендуют на должность премьер-министра", - сказал собеседник агентства.

По мнению Макаркина, на данный момент из всех партий, имеющих, согласно соцопросам, шансы пройти в Верховную Раду, есть две политические силы, с которыми Зеленский не будет договариваться. "Это партия Медведчука, к которому благожелательно настроены в Москве, и партия экс-президента Петра Порошенко, команду которого Зеленский хочет люстрировать", - отмечает эксперт.

При определении кандидата на премьерский пост президент, скорее всего, последует рекомендациям украинского олигарха Игоря Коломойского, считает политтехнолог.

"До сих пор не очень понятно, что представляет собой команда Зеленского. Очевидно, что люди именно оттуда составят костяк кабинета министров. В этой команде пока не просматривается потенциальный премьер, но удастся обойтись без Тимошенко, кандидата найдут. Советники для этого есть. Прежде всего, Коломойский, известный как активный теневой игрок. Формальный статус советника он вряд ли получит, но давать советы может. Зеленский к нему, скорее всего, прислушается. В определении кандидата в премьер-министры Коломойский, полагаю, сыграет значительную роль", - сказал Макаркин.

По оценке политтехнолога, есть один имиджевый фактор, который Зеленский обязательно будет учитывать при формировании правительства. "В правительстве может оказаться немало новых людей, и достаточно молодых. Зеленскому это важно как политически, так и с точки зрения имиджа, чтобы показать перемены", - отмечает эксперт.

По его оценке, после выборов Зеленский, скорее всего, обозначит приоритеты, связанные с позицией Киева на многоформатных переговорах по урегулированию украинского кризиса, а также по возможностям использовать в качестве региональных русский и другие языки, но при этом не проявит большую активность, чтобы не "дразнить" украинских правых радикалов.

"На переговорном треке и по проблеме языка Зеленскому будет непросто. Президент явно будет лавировать между восточными и западными регионами, чтобы не вызвать резкое недовольство со стороны той или иной части электората. Переговоры он вести будет, но не настолько активно, чтобы не встретить обвинения в уступчивости Москве. Иначе у окон офиса президента могут появиться ветераны добровольческих батальонов, и без того не особенно расположенные к Зеленскому", - сказал Макаркин.

"Полагаю, что после выборов Зеленский вполне может обозначить и свою позицию по языку. Не будет отказа от статуса украинского, как единственного государственного языка, но, в усеченной форме возможен возврат к практике региональных языков. И дело здесь не только в возможностях использовать русский язык. У президента есть убедительный аргумент пойти на уступки, например, Будапешту, угрожающему блокировать диалог между Киевом и НАТО, если украинские власти не обеспечат условия для соблюдения прав венгерского меньшинства на Украине", - сказал политтехнолог.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины пройдут в ближайшее воскресенье, 21 июля.

Согласно опросу, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 13-17 июля, лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готов поддержать почти каждый второй из тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также преодолевают 5%-й проходной барьер выступающая за диалог с Россией партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия экс-президента Порошенко "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина", возглавляемая Юлий Тимошенко и партия "Голос", во главе которой стоит музыкант Святослав Вакарчук.