Россия продолжит оказывать Сирии содействие в защите суверенитета и территориальной целостности - Путин

Источник материала: Интерфакс

Президент России Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами, сообщает сайт Кремля в воскресенье.

"Уверен, что совместными усилиями мы нанесем окончательное поражение силам террора на сирийской земле. Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления", - говорится в поздравлении президента России, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что за прошедшие десятилетия накоплен значительный опыт двустороннего сотрудничества в различных сферах.

"Сегодня Россия и Сирия являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму", - подчеркнул Путин.

Он добавил, что в России исходят из того, что дальнейшее развитие российско-сирийских связей отвечает общим интересам, идет в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровне.

"Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам - скорейшего возвращения к мирной, благополучной жизни", - отметил президент России.