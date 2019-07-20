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Россия продолжит оказывать Сирии содействие в защите суверенитета и территориальной целостности - Путин
Источник материала: Интерфакс
Президент России Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами, сообщает сайт Кремля в воскресенье.
"Уверен, что совместными усилиями мы нанесем окончательное поражение силам террора на сирийской земле. Хотел бы подтвердить, что российская сторона продолжит оказывать правительству и народу САР содействие в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, в обеспечении национальной безопасности и постконфликтного восстановления", - говорится в поздравлении президента России, опубликованном на сайте Кремля.
Путин отметил, что за прошедшие десятилетия накоплен значительный опыт двустороннего сотрудничества в различных сферах.
"Сегодня Россия и Сирия являются союзниками в противостоянии международному терроризму и экстремизму", - подчеркнул Путин.
Он добавил, что в России исходят из того, что дальнейшее развитие российско-сирийских связей отвечает общим интересам, идет в русле упрочения мира и стабильности на региональном и международном уровне.
"Желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем Вашим соотечественникам - скорейшего возвращения к мирной, благополучной жизни", - отметил президент России.
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Россия продолжит оказывать Сирии содействие в защите суверенитета и территориальной целостности - Путин
Президент России Владимир Путин поздравил президента Сирии Башара Асада с 75-летием установления дипломатических отношений между двумя государствами, сообщает...
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