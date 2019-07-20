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Для Украины важно сохранить европейское и евроатлантическое направление развития - Порошенко

21.07.2019 13:23 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко считает важным сохранить вектор движения Украины в Европейский союз и в НАТО.

"Очень важно, чтобы мы сохранили ту дорогу, которая была задана в последние пять лет, сохранили строительство государства, фундамент государственности и точно дали отпор российскому реваншу. Не позволим им остановить или... развернуть наше фантастическое государство", - сказал Порошенко журналистам после голосования на внеочередных парламентских выборах в воскресенье в Киеве.

Он сообщил, что "проголосовал за ЕС, за НАТО, за европейскую и евроатлантическую Украину, страну, которая точно двигается вперед, возвращается в семью европейских народов".

Порошенко подчеркнул, что именно ЕС и НАТО являются гарантом мира и безопасности Украины, гарантом благополучия для каждого украинского гражданина.

По его словам, он "проголосовал за уникальную команду, которая способна остановить российский реванш и способна двигать страну вперед".

Порошенко выразил надежду, что по результатам выборов партия "Европейская солидарность" вместе с депутатами-мажоритарщиками создаст мощную фракцию в парламенте.

 
 
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Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко считает важным сохранить вектор движения Украины в Европейский союз и в НАТО.
 
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