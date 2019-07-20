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Зеленский видит законопроект о снятии неприкосновенности одним из первых документов на рассмотрении в новой Раде

21.07.2019 12:50 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва, будет о снятии неприкосновенности.

"Один из первых, потому что в первый день будет не один законопроект ... наконец-то мы с вами должны снять неприкосновенность", - сказал он журналистам после того, как проголосовал в Киеве в воскресенье на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Президент считает, что новая Верховная Рада, в первую очередь, должна быть честным и эффективным органом. "Честным и таким, который работает", - подчеркнул он.

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из первых законопроектов, который рассмотрит Верховная Рада нового созыва, будет о снятии...
 
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