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Тимошенко: Сегодня никто не знает, кто будет будущим премьер-министром

21.07.2019 12:00 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко проголосовала на внеочередных выборах в Верховную Раду в воскресенье и заявила, что ее политическая сила готова незамедлительно приступить к реализации своей программы и стратегии развития Украины.

"Я думаю, что наша команда, как никто, готова к действиям. У нас есть программа и стратегия развития Украины, и наша команда готова браться за работу немедленно", - сказала Тимошенко журналистам в воскресенье в Киеве после голосования.

Лидер "Батькивщины" ушла от ответа на вопрос, готова ли она возглавить украинское правительство. "Сегодня никто не знает, кто будет будущим премьер-министром", - отметила Тимошенко.

Отвечая на вопрос, как можно закончить военные действия на Донбассе, Тимошенко сказала: "Чтобы закончить войну на востоке Украины надо, чтобы украинская власть в первую очередь не использовала войну для зарабатывания денег. Наша команда точно знает, что необходимо возобновить переговорный процесс в Будапештском формате".

По ее словам, только такой форма переговоров может дать результаты и "возвратить Украине и Крым, и Донбасс, и восстановить мир".

Политик также подчеркнула, что дипломатия может быть эффективной только в одном случае - при сильной непобедимой армии.

"Стране нужно членство в НАТО, членство в Европейском Союзе", - подчеркнула Тимошенко.

 
 
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко проголосовала на внеочередных выборах в Верховную Раду в воскресенье и заявила, что ее политическая сила готова...
 
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