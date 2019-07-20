ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сотрудники РОВД продолжают выявлять незаконные посевы мака и конопли на участках кореличчан

21.07.2019 — Разное | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

За прошедшую неделю на территории района возбуждено 3 уголовных дела по линии уголовного розыска. К административной ответственности привлечено 19 правонарушителей.

Два из трёх уголовных дел по линии уголовного розыска возбуждены по ст. 205 УК РБ («Кража»). Так, 14 июля возбуждено уголовное дело па факту кражи в середине июня с витрины магазина «Сувениры», расположенного на территории Мирского замка, оставленной без присмотра золотой серьги, принадлежащей 39-летней жительнице Брестской области.

В список уголовных дел, возбуждённых в отношении неоднократно судимого 49-летнего жителя г.п. Мир, добавилось ещё одно. В начале мая преступник, подобрав ключ к замку, из квартиры в г.п. Кореличи украл фен.

Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, водитель рискует как своей жизнью, так и тех, кто находится рядом. Так произошло 21 апреля текущего года: пьяный 21-летний житель д. Барановичи на автодороге вблизи д. Рутковичи не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. 37-летний пассажир получил тяжкие телесные повреждения. В отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело по ст. 317 ч. 4 УК РБ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств»).

Другие происшествия на территории района:

В ходе проведения специальной программы «Мак» правоохранители района продолжают выявлять незаконные посевы мака и конопли на приусадебных участках жителей района. 8 июля на придомовой территории 69-летней пенсионерки в д. Погорелка выявлено и уничтожено 5 кустов конопли общей массой 700 грамм.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За прошедшую неделю на территории района возбуждено 3 уголовных дела по линии уголовного розыска. К административной ответственности привлечено 19...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России ждут от новой украинской Рады смягчения языковой политики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика