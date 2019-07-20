Сотрудники РОВД продолжают выявлять незаконные посевы мака и конопли на участках кореличчан

Источник материала: Полымя

За прошедшую неделю на территории района возбуждено 3 уголовных дела по линии уголовного розыска. К административной ответственности привлечено 19 правонарушителей.

Два из трёх уголовных дел по линии уголовного розыска возбуждены по ст. 205 УК РБ («Кража»). Так, 14 июля возбуждено уголовное дело па факту кражи в середине июня с витрины магазина «Сувениры», расположенного на территории Мирского замка, оставленной без присмотра золотой серьги, принадлежащей 39-летней жительнице Брестской области.

В список уголовных дел, возбуждённых в отношении неоднократно судимого 49-летнего жителя г.п. Мир, добавилось ещё одно. В начале мая преступник, подобрав ключ к замку, из квартиры в г.п. Кореличи украл фен.

Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, водитель рискует как своей жизнью, так и тех, кто находится рядом. Так произошло 21 апреля текущего года: пьяный 21-летний житель д. Барановичи на автодороге вблизи д. Рутковичи не справился с управлением, в результате чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. 37-летний пассажир получил тяжкие телесные повреждения. В отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело по ст. 317 ч. 4 УК РБ («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств»).

Другие происшествия на территории района:

В ходе проведения специальной программы «Мак» правоохранители района продолжают выявлять незаконные посевы мака и конопли на приусадебных участках жителей района. 8 июля на придомовой территории 69-летней пенсионерки в д. Погорелка выявлено и уничтожено 5 кустов конопли общей массой 700 грамм.