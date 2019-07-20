МЧС для Леди Гаги и старый Коля Лукашенко. Самое смешное в байнете за неделю

Источник материала: KYKY

Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы.

В соцсетях возродили приложение Face App, о котором позабыли с 2017 года. При помощи нейросети оно делает лица старыми, причем довольно правдоподобно. Напоминаем о наиболее наиболее забавных кадрах – иллюстрациях того, как беларуские селебрити будут выглядеть в старости:

17 июля Александр Лукашенко прилетел на неформальную встречу с Владимиром Путиным в спортивках. Президенты отправились в Валаамский монастырь. Неповторимый оригинал и мем на тему:

На волне флешмоба в Instagram Леди Гаги, которую закидали миллионом комментариев после того, как Бредли Купер прекратил отношения с российской моделью Ириной Шейк ради певицы, свой след оставил МЧС Беларуси. Он повел себя куда более мудро: вместо попыток разобраться, чем все-таки Крым и как закатывать огурцы, министерство напомнило, что курить в постели нельзя:

Комикс о реалиях жизни беларусов:

Сектор «Страна для жизни» на барабане:

Читателям журнала о Минске CityDog прислали фотографию объявления из клозета, который стоит у экзаменационного отдела ГАИ на Семашко:

Также журналисты CityDog обратили внимание на квартиру, которую сайте realt.by продают котами:

Говядина твоего внимания pic.twitter.com/AsjGtM4mpt — Denis Blisch (@blisch) July 19, 2019

Подборка беларуских crazy news за неделю:

— Минчан отметил день рождения и попытался устроить погром в здании милиции

— Беларусы атакуют Pornhub: ищут порно с инопланетянами

— В Минске милиции пришлось ловить голого мужчину. И у неё получилось!

— Минские власти запретили пожениться двум гусям

— В Испании спасатели с вертолётом искали беларуса. Его нашли в борделе

— Уборщица из Минска украла электросамокат и сняла с него GPS-датчик. Но её нашли