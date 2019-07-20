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МЧС для Леди Гаги и старый Коля Лукашенко. Самое смешное в байнете за неделю
Источник материала: KYKY>
Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы.
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17 июля Александр Лукашенко
На волне флешмоба в Instagram Леди Гаги, которую закидали миллионом комментариев после того, как Бредли Купер прекратил отношения с российской моделью Ириной Шейк ради певицы, свой след оставил МЧС Беларуси. Он повел себя куда более мудро: вместо попыток разобраться, чем все-таки Крым и как закатывать огурцы, министерство напомнило, что курить в постели нельзя:
Комикс о реалиях жизни беларусов:
Сектор «Страна для жизни» на барабане:
Читателям журнала о Минске CityDog
Также журналисты CityDog обратили внимание на квартиру, которую сайте
Подборка беларуских crazy news за неделю:
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— Уборщица из Минска украла электросамокат и сняла с него GPS-датчик. Но её нашли
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Продолжаем рубрику «Самое смешное в байнете»: делимся фееричными инфоповодами, которые в течение уходящей недели освещали СМИ и постили беларусы. В соцсетях...
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