Стивен Сигал приехал в Беларусь на фестиваль здоровья

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Известный американский актер Стивен Сигал приехал в Беларусь, где принял участие в фестивале здоровья, передает телеканал «МИР 24».

Герой боевиков 1990-х был в Беларуси в 2016 году. Тогда актер встречался с президентом Александром Лукашенко и дегустировал морковь, сало и холодник. Об этом Сигал вспоминал и сегодня, отвечая на вопросы гостей фестиваля.

«Конечно, мы ели не только морковку, а разные овощи, которые выращивает Александр Григорьевич. Если говорить о новой встрече, то да. Я уже отправил запрос, я бы еще раз встретился с президентом», – отметил актер

Фестиваль продлится три дня на берегу Дубровского водохранилища около Минска. Ежегодно сюда съезжаются сотни участников. Здесь проходят соревнования и мастер-классы по различным видам единоборств. Кроме того, гостям предлагают познакомиться с тонкостями лечебного массажа и даже посетить полевую баню.