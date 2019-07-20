Автомобиль сбил милиционера на пешеходном переходе в Гомеле

Источник материала: Интерфакс

Утром воскресенья легковой автомобиль Audi сбил милиционера на пешеходном переходе около Железнодорожного РОВД Гомеля, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-аккаунте.

"Известно, что после окончания суточного дежурства прапорщик вышел из здания РОВД и по пешеходному переходу направился к своему автомобилю. Примерно на середине пути на него был совершен наезд", - рассказала представитель ведомства.

Сотрудник милиции доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и обследования.

Проводится проверка.