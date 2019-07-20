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Автомобиль сбил милиционера на пешеходном переходе в Гомеле
Источник материала: Интерфакс
Утром воскресенья легковой автомобиль Audi сбил милиционера на пешеходном переходе около Железнодорожного РОВД Гомеля, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-аккаунте.
"Известно, что после окончания суточного дежурства прапорщик вышел из здания РОВД и по пешеходному переходу направился к своему автомобилю. Примерно на середине пути на него был совершен наезд", - рассказала представитель ведомства.
Сотрудник милиции доставлен в больницу для оказания медицинской помощи и обследования.
Проводится проверка.
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Утром воскресенья легковой автомобиль Audi сбил милиционера на пешеходном переходе около Железнодорожного РОВД Гомеля, сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга...
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