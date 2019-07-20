|
СМИ сообщают, что президент Туркменистана умер
Источник материала: KYKY>
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Ему было 62 года. Об этом
Бердымухамедов взял отпуск с 15 июля. Данные о его смерти распространяют в сети: Telegram-каналы, которые освещают события в арабских странах, а также оппозиционные YouTube-каналы. Есть информация, что президент погиб 20 июля, во второй половине дня. Возможная причина смерти – острая почечная недостаточность, но официально эти сведения пока не подтвердились.
Фото обложки: Shen Hong.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Ему было 62 года. Об этом сообщает «Говорит Москва», ссылаясь на местные источники. Бердымухамедов взял...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)