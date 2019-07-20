СМИ сообщают, что президент Туркменистана умер

Источник материала: KYKY

Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Ему было 62 года. Об этом сообщает «Говорит Москва», ссылаясь на местные источники.

Бердымухамедов взял отпуск с 15 июля. Данные о его смерти распространяют в сети: Telegram-каналы, которые освещают события в арабских странах, а также оппозиционные YouTube-каналы. Есть информация, что президент погиб 20 июля, во второй половине дня. Возможная причина смерти – острая почечная недостаточность, но официально эти сведения пока не подтвердились.

Фото обложки: Shen Hong.