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СМИ сообщают, что президент Туркменистана умер

21.07.2019 16:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Ему было 62 года. Об этом сообщает «Говорит Москва», ссылаясь на местные источники.

Бердымухамедов взял отпуск с 15 июля. Данные о его смерти распространяют в сети: Telegram-каналы, которые освещают события в арабских странах, а также оппозиционные YouTube-каналы. Есть информация, что президент погиб 20 июля, во второй половине дня. Возможная причина смерти – острая почечная недостаточность, но официально эти сведения пока не подтвердились.

Фото обложки: Shen Hong.

 
 
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Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Ему было 62 года. Об этом сообщает «Говорит Москва», ссылаясь на местные источники. Бердымухамедов взял...
 
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