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В зоне отчуждения Беларуси заметили российские войска. Минобороны: это фейк

21.07.2019 15:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В беларуской части зоны отчуждения ЧАЭС заметили российские войска, которые, судя по предположениям, готовятся напасть на Украину. В Беларуси утверждают обратное.

Что происходит?

Вчера, 20 июля, пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины передала, что соцсети распространяют данные о российских войсках. Жители якобы заметили их у северной границы Украины на беларуской части Чернобыльской зоны отчуждения. Представители бригады заявили, что уже проверяют инфоповод и за считанные часы готовы встать на защиту страны, чтобы дать отпор агрессору, если это понадобится. 

Пользователь Владимир Мартынюк поддержал эту теорию в Facebook. Он рассказал, что побеседовал с украинцами: те уверяют, что россияне тренируются «ломать» границу Украины. С его слов, их невозможно спутать с беларусами: половина военных выглядят, как «буряты» или «якуты». 

По информации «Газеты.ру», за день до этого Национальные вооруженные силы Латвии обнаружили, что российские военные корабли подплыли к водам, которые относятся к латвийской территории. Еще раньше польская Gazeta Wyborcza опубликовала заметку, в которой написала, что шведский остров Готланд превращается в крепость. 

Готланд – это место, откуда можно контролировать всю Балтику, если его «занять». Как уточнил польский журналист, там проходили учения: российская авиация «приближалась к острову Готланд и симулировала атаку на шведские цели». В действе также участвовали бомбардировщики с ядерными боеголовками.

Как ситуацию видят в Беларуси?

Министерство обороны Беларуси говорит, что подобные сведения – фейк. Об этом сообщила представитель министерства Наталья Гаврусик в Facebook.

 
 
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В беларуской части зоны отчуждения ЧАЭС заметили российские войска, которые, судя по предположениям, готовятся напасть на Украину. В Беларуси утверждают обратное. ...
 
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