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В зоне отчуждения Беларуси заметили российские войска. Минобороны: это фейк
Источник материала: KYKY>
В беларуской части зоны отчуждения ЧАЭС заметили российские войска, которые, судя по предположениям, готовятся напасть на Украину. В Беларуси утверждают обратное.
Что происходит?
Вчера, 20 июля, пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины
Пользователь Владимир Мартынюк поддержал эту теорию в Facebook. Он
По
Готланд – это место, откуда можно контролировать всю Балтику, если его «занять». Как уточнил польский журналист, там проходили учения: российская авиация «приближалась к острову Готланд и симулировала атаку на шведские цели». В действе также участвовали бомбардировщики с ядерными боеголовками.
Как ситуацию видят в Беларуси?
Министерство обороны Беларуси говорит, что подобные сведения – фейк. Об этом сообщила представитель министерства Наталья Гаврусик в Facebook.
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В беларуской части зоны отчуждения ЧАЭС заметили российские войска, которые, судя по предположениям, готовятся напасть на Украину. В Беларуси утверждают обратное. ...
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