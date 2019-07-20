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Более 4,7 тыс. детей оздоровлено в Гродненских лагерях в первую летнюю смену

21.07.2019 15:58 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

За первую смену в круглосуточных оздоровительных лагерях оздоровлено свыше 4,7 тыс. детей, что составляет 35,71% от плана оздоровления детей на летний период, и 22,8 тыс. детей оздоровлено в лагерях с дневным пребыванием (69,56% от плана), сообщили в Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечения населения.

Особое внимание уделяется оздоровлению социально незащищенных категорий детей, в частности, детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям-инвалидам, подчеркнули в организации. По итогам первой смены оздоровлено 722 ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 285 ребенка-инвалида.

 
 
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За первую смену в круглосуточных оздоровительных лагерях оздоровлено свыше 4,7 тыс. детей, что составляет 35,71% от плана оздоровления детей на летний период, и 22,8 тыс....
 
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