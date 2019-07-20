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Белорус Никита Коледа завоевал золото на юниорском чемпионате Европы

21.07.2019 15:33 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Белорус Никита Коляда занял первое место в спортивной ходьбе на 10 км на юниорском чемпионате Европы в Швеции.

Спортсмен прошел дистанцию за 41 мин. 10,03 секунды, улучшив личный рекорд на 40 секунд.

Другой белорусский участник состязаний, Павел Ольховик, занял пятое место.

"Золото" Коляды стало вторым в копилке белорусов, первую золотую медаль на состязаниях завоевал Олег Томашевич, победив в толкании ядра.

 
 
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Белорус Никита Коляда занял первое место в спортивной ходьбе на 10 км на юниорском чемпионате Европы в Швеции. Спортсмен прошел дистанцию за 41 мин. 10,03 секунды,...
 
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