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Белорус Никита Коледа завоевал золото на юниорском чемпионате Европы
Источник материала: Интерфакс
Белорус Никита Коляда занял первое место в спортивной ходьбе на 10 км на юниорском чемпионате Европы в Швеции.
Спортсмен прошел дистанцию за 41 мин. 10,03 секунды, улучшив личный рекорд на 40 секунд.
Другой белорусский участник состязаний, Павел Ольховик, занял пятое место.
"Золото" Коляды стало вторым в копилке белорусов, первую золотую медаль на состязаниях завоевал Олег Томашевич, победив в толкании ядра.
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Белорус Никита Коляда занял первое место в спортивной ходьбе на 10 км на юниорском чемпионате Европы в Швеции. Спортсмен прошел дистанцию за 41 мин. 10,03 секунды,...
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