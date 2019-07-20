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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на понедельник
Источник материала: Интерфакс
Оранжевый уровень опасности прогнозируется в понедельник, 22 июля, сообщили синоптики.
В ночь с воскресенья на понедельник по западной половине республики, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы. Местами сильные ливни. При грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске утром и днем гроза, местами по городу сильные ливни.
По информации
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Оранжевый уровень опасности прогнозируется в понедельник, 22 июля, сообщили синоптики. В ночь с воскресенья на понедельник по западной половине республики, утром и...
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