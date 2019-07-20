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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на понедельник

21.07.2019 15:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Оранжевый уровень опасности прогнозируется в понедельник, 22 июля, сообщили синоптики.

В ночь с воскресенья на понедельник по западной половине республики, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы. Местами сильные ливни. При грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске утром и днем гроза, местами по городу сильные ливни.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

 
Теги: Минск
 
 
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Оранжевый уровень опасности прогнозируется в понедельник, 22 июля, сообщили синоптики. В ночь с воскресенья на понедельник по западной половине республики, утром и...
 
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