Синоптики объявили оранжевый уровень опасности на понедельник

Источник материала: Интерфакс

Оранжевый уровень опасности прогнозируется в понедельник, 22 июля, сообщили синоптики.

В ночь с воскресенья на понедельник по западной половине республики, утром и днем на большей части территории ожидаются грозы. Местами сильные ливни. При грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В Минске утром и днем гроза, местами по городу сильные ливни.

По информации Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды .