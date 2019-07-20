Украинский футболист намеренно промахнулся с пенальти во время матча

Источник материала: Tut.by

Бывший полузащитник сборной Украины Денис Кожанов, ныне выступающий за «Волынь», специально не реализовал пенальти в концовке товарищеской встречи со «Львовом» (1:2). Об этом пишет Sportbox.ru .

Под занавес встречи «Волынь» при счете 1:2 получила право на пенальти. Футболисты «Львова» посчитали, что нарушения правил не было, но судья свое мнение не изменил.

Кожанов, очевидно, согласился с игроками соперника, потому что намеренно промахнулся с 11-метровой отметки, получив за это овации от болельщиков.

В прошлом сезоне «Львов» стал шестым в УПЛ, не попав в еврокубки. «Волынь» заняла третье место в первой лиге и проиграла стыковые матчи «Карпатам».