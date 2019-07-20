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В Швейцарии продают девять домов по два рубля
Источник материала: KYKY>
На юге Швейцарии устроили распродажу девяти обветшалых и аварийных домов,
Каменные здания расположены в горной деревне Монти Щага рядом с озером Лаго-Маджоре. Предполагают, акция особенно заинтересует заядлых путешественников: деревня находится рядом с итальянской границей. А это значит, что поездка до Милана займет считанные минуты.
Власти Швейцарии объясняют смешные цены на дома попыткой вернуть деревню Монти Щага к жизни. Они обещают предоставить новым жителям работу фермеров, рыбаков, строителей или пекарей. Но есть одно «но»: покупатель должен будет полностью отреставрировать собственность, да еще и так, чтобы это соответствовало земельному законодательству страны.
На первый взгляд может показаться, что это по разным причинам неосуществимо. Но вот недавно в Италии удачно устроили аналогичный аттракцион щедрости. Несколько позже издание News.ru
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