В Швейцарии продают девять домов по два рубля

Источник материала: KYKY

На юге Швейцарии устроили распродажу девяти обветшалых и аварийных домов, сообщает Daily Mail. Их предлагают всего за один франк, то есть примерно за два рубля. Но, как и всегда, у этого есть условия.

Каменные здания расположены в горной деревне Монти Щага рядом с озером Лаго-Маджоре. Предполагают, акция особенно заинтересует заядлых путешественников: деревня находится рядом с итальянской границей. А это значит, что поездка до Милана займет считанные минуты.

Власти Швейцарии объясняют смешные цены на дома попыткой вернуть деревню Монти Щага к жизни. Они обещают предоставить новым жителям работу фермеров, рыбаков, строителей или пекарей. Но есть одно «но»: покупатель должен будет полностью отреставрировать собственность, да еще и так, чтобы это соответствовало земельному законодательству страны.

На первый взгляд может показаться, что это по разным причинам неосуществимо. Но вот недавно в Италии удачно устроили аналогичный аттракцион щедрости. Несколько позже издание News.ru опубликовало заметку, в которой подтвердило, что австралиец Марк Копун купил историческое здание в итальянском городе Муссомелли всего за евро – «по цене чашки кофе».