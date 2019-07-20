Скутер и легковушка столкнулись и загорелись под Светлогорском, водитель скутера умер в больнице

Источник материала: Интерфакс

Легковой Peugeot и скутер Hors столкнулись в Светлогорском районе днем воскресенья. Водитель легковушки, выезжая со второстепенной дороги на главную, при повороте налево в сторону Светлогорска не предоставила преимущество в движении скутеру, который двигался по главной дороге, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-аккаунте.

От удара автомобиль и скутер загорелись.

Водитель скутера и его пассажирка получили травмы, они были госпитализированы в районную больницу. Водитель Peugeot не пострадал

Позже стало известно, что водитель скутера скончался в больнице.