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Скутер и легковушка столкнулись и загорелись под Светлогорском, водитель скутера умер в больнице
Источник материала: Интерфакс
Легковой Peugeot и скутер Hors столкнулись в Светлогорском районе днем воскресенья. Водитель легковушки, выезжая со второстепенной дороги на главную, при повороте налево в сторону Светлогорска не предоставила преимущество в движении скутеру, который двигался по главной дороге, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram-аккаунте.
От удара автомобиль и скутер загорелись.
Водитель скутера и его пассажирка получили травмы, они были госпитализированы в районную больницу. Водитель Peugeot не пострадал
Позже стало известно, что водитель скутера скончался в больнице.
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Легковой Peugeot и скутер Hors столкнулись в Светлогорском районе днем воскресенья. Водитель легковушки, выезжая со второстепенной дороги на главную, при повороте...
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