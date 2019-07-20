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В польском Белостоке прошёл первый ЛГБТ-марш. Посмотрите на это!

21.07.2019 18:18 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В польском Белостоке прошел первый прайд «Марш равенства», самый близкий к беларуской границе. В нем участвовали более 800 человек – представителей ЛГБТ-сообщества, пишет «Радые Свабода». К сожалению, мероприятие сопровождалось стычками: на парад пришли протестующие, которые осыпали участников гомофобными оскорблениями и бросали в них камни.

Люди шли с лозунгами, призывающими обеспечить равенство полов и «свободную любовь», уточняет ТАСС. Противники прайда кричали «Здесь Польша, а не Брюссель!», держа иконы. Они пытались заблокировать «Марш равенства», кидая камни, петарды и бутылки в том числе в полицейских. Чтобы остановить футбольных фанатов (в основном именно они старались сорвать торжество), полиции пришлось использовать слезоточивый газ и даже вертолет.

По итогу задержали 20 человек, 16 из которых наказали штрафами. А парад все равно состоялся. Посмотрите, как это было:

 
 
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В польском Белостоке прошел первый прайд «Марш равенства», самый близкий к беларуской границе. В нем участвовали более 800 человек – представителей...
 
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