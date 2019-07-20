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В польском Белостоке прошёл первый ЛГБТ-марш. Посмотрите на это!
Источник материала: KYKY>
В польском Белостоке прошел первый прайд «Марш равенства», самый близкий к беларуской границе. В нем участвовали более 800 человек – представителей ЛГБТ-сообщества,
Люди шли с лозунгами, призывающими обеспечить равенство полов и «свободную любовь»,
По итогу задержали 20 человек, 16 из которых наказали штрафами. А парад все равно состоялся. Посмотрите, как это было:
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В польском Белостоке прошел первый прайд «Марш равенства», самый близкий к беларуской границе. В нем участвовали более 800 человек – представителей...
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