В польском Белостоке прошёл первый ЛГБТ-марш. Посмотрите на это!

Источник материала: KYKY

В польском Белостоке прошел первый прайд «Марш равенства», самый близкий к беларуской границе. В нем участвовали более 800 человек – представителей ЛГБТ-сообщества, пишет «Радые Свабода». К сожалению, мероприятие сопровождалось стычками: на парад пришли протестующие, которые осыпали участников гомофобными оскорблениями и бросали в них камни.

Люди шли с лозунгами, призывающими обеспечить равенство полов и «свободную любовь», уточняет ТАСС. Противники прайда кричали «Здесь Польша, а не Брюссель!», держа иконы. Они пытались заблокировать «Марш равенства», кидая камни, петарды и бутылки в том числе в полицейских. Чтобы остановить футбольных фанатов (в основном именно они старались сорвать торжество), полиции пришлось использовать слезоточивый газ и даже вертолет.

По итогу задержали 20 человек, 16 из которых наказали штрафами. А парад все равно состоялся. Посмотрите, как это было: