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Глава МАГАТЭ может досрочно покинуть свой пост - источник
Источник материала: Интерфакс
Глава МАГАТЭ Юкия Амано досрочно сложит свои полномочия; официальное сообщение об этом может быть опубликовано в понедельник, сообщили "Интерфаксу" информированные источники в Вене.
"Юкия Амано досрочно покинет свой пост. Официально об этом может быть сообщено в понедельник", - сообщили источники.
По словам одного из источников, отставка Амано вызвана проблемами со здоровьем.
Ожидается, что выборы нового главы МАГАТЭ могут состояться в апреле будущего года, сказал источник.
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Глава МАГАТЭ Юкия Амано досрочно сложит свои полномочия; официальное сообщение об этом может быть опубликовано в понедельник, сообщили "Интерфаксу"...
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