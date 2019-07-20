Глава МАГАТЭ может досрочно покинуть свой пост - источник

Источник материала: Интерфакс

Глава МАГАТЭ Юкия Амано досрочно сложит свои полномочия; официальное сообщение об этом может быть опубликовано в понедельник, сообщили "Интерфаксу" информированные источники в Вене.

"Юкия Амано досрочно покинет свой пост. Официально об этом может быть сообщено в понедельник", - сообщили источники.

По словам одного из источников, отставка Амано вызвана проблемами со здоровьем.

Ожидается, что выборы нового главы МАГАТЭ могут состояться в апреле будущего года, сказал источник.