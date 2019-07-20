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В посольстве Туркменистана в РФ опровергли слухи о кончине президента республики Бердымухамедова

21.07.2019 18:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Представитель посольства Туркменистана в РФ категорически опроверг слухи о кончине руководителя страны Гурбангулы Бердымухамедова.

"Это фальшивка. Это не информация, а псевдоинформация, абсолютно не соответствует действительности", - сказал представитель посольства.

Ранее в ряде СМИ и интернет-изданиях появилась информация якобы о кончине туркменского лидера.

 
 
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Представитель посольства Туркменистана в РФ категорически опроверг слухи о кончине руководителя страны Гурбангулы Бердымухамедова. "Это фальшивка. Это не...
 
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