Свадьба по-белорусски: молодожены выбирают классику и национальный колорит

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рекордное количество свадеб в Беларуси регистрируют летом. В ЗАГСах почти не смолкает вальс Мендельсона. Кто-то отмечает торжество с размахом, кто-то делает свадьбу максимально оригинальной, а кто-то обращается к национальным традициям. «Горько» молодоженам кричала и корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.



Молодожены Гриневич к торжеству готовилась всего три недели – сроки пришлось сжать из-за загруженности на работе. Но признаются, и этого хватило. Долго выбирали только кольца – все-таки на всю жизнь.

«Хотелось совместить белое и розовое золото, что-то такое интересное сделать, небольшой уход от классики. За два кольца отдали примерно 600 евро», – рассказали Дмитрий и Анна Гриневич.

Сергей Дедюля – единственный в Беларуси мужчина – свадебный распорядитель. Организацией занимается уже пять лет. Говорит, за последние годы белорусы все чаще предпочитают выездную регистрацию, а в подарок просят что-то полезное или деньги. Банкет по-прежнему самая затратная часть торжества.

«Где-то 50 человек – это оптимальный вариант. Зовут именно тех людей, кого они лично хотят видеть. Где-то мнение родителей уже пододвигается. Соответственно по банкету все становится менее накладно. И, если брать средний чек, то это где-то 50 долларов на человека», – поделился Сергей.

Вместо лимузина – повозка с бубенцами. Встречают криками «Горько!» и звуками волынки. Октав – родом из Бельгии. Холостяком и подумать не мог, что на собственной свадьбе его будут угощать караваем и обсыпать зерном, желая богатства. С невестой Надеждой они расписались еще полгода назад, в Бельгии. А вот отпраздновать решили на родине жены.



«Да, это, конечно, просто потрясающий сюрприз от моей любимой жены. Она все организовала, я вообще об этом ничего не знал. Я сейчас шокирован. И от ваших традиций, в том числе. Я просто не понимаю значение многих слов. Но все очень мило», – рассказал Октав Детай.

«Это хлопок вместе со льном. Но вообще платье дизайнерское, оно мне очень нравится и, кажется, очень мне подошло. А васильки я просто обожаю. И эти цветы очень вписались в концепцию нашей свадьбы: все просто и со вкусом», – поделилась Надежда Куракевич.

Свадьбы с национальным колоритом снова приобретают популярность. В музее народного быта уже расписан весь август. Сотрудники говорят, молодожены, которые прошли через обряд по старинным канонам, почти не разводятся.

«Всегда молодых перевязывали вот таких красным пояском. Почему красный? Так, чтобы всегда любовь была. И всегда молодых перевязывали «восьмеркой». Это ведь знак вечности. Чтобы они всегда были молодыми, веселыми, и чтобы все здоровье досталось им», – рассказала младший научный сотрудник Белорусского музея народной архитектуры и быта Лидия Малькевич.

И хотя скрепить отношения узами брака белорусы сейчас не торопятся, от свадебных хлопот в пользу скромной регистрации почти никто не отказывается.

