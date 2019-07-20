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Свадьба по-белорусски: молодожены выбирают классику и национальный колорит
21.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рекордное количество свадеб в Беларуси регистрируют летом. В ЗАГСах почти не смолкает вальс Мендельсона. Кто-то отмечает торжество с размахом, кто-то делает свадьбу максимально оригинальной, а кто-то обращается к национальным традициям. «Горько» молодоженам кричала и корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Сергей Дедюля – единственный в Беларуси мужчина – свадебный распорядитель. Организацией занимается уже пять лет. Говорит, за последние годы белорусы все чаще предпочитают выездную регистрацию, а в подарок просят что-то полезное или деньги. Банкет по-прежнему самая затратная часть торжества.
Вместо лимузина – повозка с бубенцами. Встречают криками «Горько!» и звуками волынки. Октав – родом из Бельгии. Холостяком и подумать не мог, что на собственной свадьбе его будут угощать караваем и обсыпать зерном, желая богатства. С невестой Надеждой они расписались еще полгода назад, в Бельгии. А вот отпраздновать решили на родине жены.
Свадьбы с национальным колоритом снова приобретают популярность. В музее народного быта уже расписан весь август. Сотрудники говорят, молодожены, которые прошли через обряд по старинным канонам, почти не разводятся.
И хотя скрепить отношения узами брака белорусы сейчас не торопятся, от свадебных хлопот в пользу скромной регистрации почти никто не отказывается.
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В последние годы белорусы все чаще предпочитают выездную регистрацию, а в подарок просят что-то полезное или деньги.
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