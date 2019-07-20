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"Слуга народа" по спискам займет в Раде около 125 мест - результаты экзит-полов
Источник материала: Интерфакс
Партия "Слуга народа", которая по результатам четырех экзит-полов получила от 42,7% до 44,7%, получит в новой Верховной Раде около 125 мест.
У "Оппозиционного блока - За жизнь" будет около 35 мест, "Европейской солидарности" - 25, "Батькивщины" - 23 и "Голоса" - 18.
Количество мест в парламенте по партийным спискам по данным экзит-полов
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Партия "Слуга народа", которая по результатам четырех экзит-полов получила от 42,7% до 44,7%, получит в новой Верховной Раде около 125 мест. У "Оппозиционного блока - За...
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