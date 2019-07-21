Глава НАСА призвал тщательнее искать на Марсе признаки жизни

Глава НАСА Джим Бриденстайн заявил, что наличие воды на Марсе должно призвать исследователей «не оставить камня на камне в своих поисках марсианской жизни», передает
По словам Бриденстайна, жидкая вода найдена в 12 километрах под поверхностью планеты. «Это не означает, что жизнь там есть, но мы обязаны в этом убедиться», — сказал он.
Бриденстайн сказал, что ученые также обнаружили сложные органические компоненты на поверхности Марса.
Раньше Марс был очень похож на Землю. Изучая его, мы можем узнать о нашей собственной планете.
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Недавно американские медики выяснили, что содержащееся в красном вине и винограде вещество ресвератрол поможет защитить мускулы астронавтов во время полета на Марс.