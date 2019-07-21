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Глава НАСА призвал тщательнее искать на Марсе признаки жизни

21.07.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Глава НАСА Джим Бриденстайн заявил, что наличие воды на Марсе должно призвать исследователей «не оставить камня на камне в своих поисках марсианской жизни», передаетHill.TV

По словам Бриденстайна, жидкая вода найдена в 12 километрах под поверхностью планеты. «Это не означает, что жизнь там есть, но мы обязаны в этом убедиться», — сказал он.

Бриденстайн сказал, что ученые также обнаружили сложные органические компоненты на поверхности Марса.

Раньше Марс был очень похож на Землю. Изучая его, мы можем узнать о нашей собственной планете.
Джим БриденстайнГлава НАСА

Ранее НАСА обнародовалофотографию марсохода Curiosity — кадр сделан во время исследования «Лесного залива» на горе Эолида в кратере Гейл.

Недавно американские медики выяснили, что содержащееся в красном вине и винограде вещество ресвератрол поможет защитить мускулы астронавтов во время полета на Марс.

 
 
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Глава НАСА Джим Бриденстайн заявил, что наличие воды на Марсе должно призвать исследователей «не оставить камня на камне в своих поисках марсианской жизни»,...
 
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