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Первые данные ЦИК Украины: в Раду проходят 4 партии - у "Слуги народа" - 48,64%
Источник материала: Интерфакс
В Верховную Раду проходят партии "Слуга народа", за которую проголосовали 48,64% избирателей, ВО "Батькивщина" - 13,32%, "Евросолидарность" - 8,06%, Радикальная партия - 6,48%, согласно результатам обработки 0,04% протоколов.
Пока не проходят в парламент партии "ОПЗЖ", за которую проголосовали 4,82% избирателей, и "Голос" - 2,8%.
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В Верховную Раду проходят партии "Слуга народа", за которую проголосовали 48,64% избирателей, ВО "Батькивщина" - 13,32%, "Евросолидарность" - 8,06%, Радикальная партия - 6,48%,...
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