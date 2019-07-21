﻿ Первые данные ЦИК Украины: в Раду проходят 4 партии - у "Слуги народа" - 48,64%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первые данные ЦИК Украины: в Раду проходят 4 партии - у "Слуги народа" - 48,64%

21.07.2019 22:35 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

В Верховную Раду проходят партии "Слуга народа", за которую проголосовали 48,64% избирателей, ВО "Батькивщина" - 13,32%, "Евросолидарность" - 8,06%, Радикальная партия - 6,48%, согласно результатам обработки 0,04% протоколов.

Пока не проходят в парламент партии "ОПЗЖ", за которую проголосовали 4,82% избирателей, и "Голос" - 2,8%.

 
 
Ссылка на источник 77
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Верховную Раду проходят партии "Слуга народа", за которую проголосовали 48,64% избирателей, ВО "Батькивщина" - 13,32%, "Евросолидарность" - 8,06%, Радикальная партия - 6,48%,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленский обещает принятие закона об импичменте президента в новом парламенте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.07.2019
Mir24.TV Belarus
Газета Авангард
Полымя
22.07.2019
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика