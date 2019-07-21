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Зеленский обещает принятие закона об импичменте президента в новом парламенте

21.07.2019 21:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский обещает принятие уже вносимого ранее им в парламент закона об импичменте президента новоизбранным созывом Верховной Рады.

"Будет закон, и он был, мы подавали закон об импичменте. Будет закон об импичменте, один из первых законов, который внесет "Слуга народа". Я уверен, что это решение всей партии, каждого из нас. Мы обещали, и вы в повестке дня новой Верховной Рады обязательно увидите этот закон. Не дополнение, а закон об импичменте президента", - сказал он на брифинге в штабе "Слуги народа".

 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский обещает принятие уже вносимого ранее им в парламент закона об импичменте президента новоизбранным созывом Верховной Рады.
 
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