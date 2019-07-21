Зеленский обещает принятие закона об импичменте президента в новом парламенте

Источник материала: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский обещает принятие уже вносимого ранее им в парламент закона об импичменте президента новоизбранным созывом Верховной Рады.

"Будет закон, и он был, мы подавали закон об импичменте. Будет закон об импичменте, один из первых законов, который внесет "Слуга народа". Я уверен, что это решение всей партии, каждого из нас. Мы обещали, и вы в повестке дня новой Верховной Рады обязательно увидите этот закон. Не дополнение, а закон об импичменте президента", - сказал он на брифинге в штабе "Слуги народа".