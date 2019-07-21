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Из Могилева в Барколабово 23 июля отправятся паломники: водителям стоит быть осторожными

22.07.2019 08:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Из Могилева в Барколабово 23 июля пойдут паломники — и водителям стоит это учитывать при планировании поездок. Крестный ход выйдет из Свято-Никольского монастыря рано утром, пройдет по улице Челюскинцев в деревню Буйничи и далее по маршруту в Барколабово, сообщает Могилевский облисполком.

Процессия выйдет в 06.30 из Свято-Никольского монастыря в Могилеве и двинется в деревню Буйничи, где в 09.00 устроит получасовой привал. Далее крестный ход пройдет через деревни Салтановка (11.30 — 12.30), Дашковка (14.00 — 16.00) и прибудет в Барколабово в 19.00 — 20.00.

Всего паломники пройдут 40 км в честь праздника иконы Божьей Матери Барколабовской, который отмечается 24 июля. Барколабовская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых святынь в Беларуси. Во многих храмах находятся ее списки. По преданию, икону в Барколабовской обители оставил, возвращаясь из похода, русский князь Пожарский. Лошади князя остановились около монастыря и не двигались дальше, показав этим место нового пребывания иконы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Процессия выйдет в 06.30 из Свято-Никольского монастыря в Могилеве и двинется в деревню Буйничи, где в 09.00 устроит получасовой привал.
 
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