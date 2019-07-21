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Зеленский показал ужасающее состояние самого крупного корабля Украины

22.07.2019 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский выложил на свой Youtube-канал «Зе!Президент» видео, на котором показал ужасающее состояние недостроенного ракетного крейсера «Украина». На кадрах видео корабль показан и изнутри и снаружи.

Коридоры и крыша крейсера проржавели, коррозия сильно повредила корабль и снаружи.

Недостроенный ракетный крейсер находится на Николаевском судостроительном заводе, где и побывал Владимир Зеленский вместе с министром обороны Степаном Полтораком. Последний предложил президенту начать демонтировать «Украину», поскольку ни оснащение, ни вооружение корабля сейчас непригодны.

Строительство ракетного крейсера «Комсомолец» проекта 1164 «Атлант» началось в 1984 году, потом его переименовали в «Адмирал флота Советского Союза Лобов» и в 1990 году спустили при готовности 75% на воду. В 1993 году корабль перешел в собственность Украины и стал называться так же.

Впоследствии достройку корабля из-за нехватки денег приостановили, и он мало-помалу заржавел. В 2017 году украинские военные заявили, что такой корабль им не нужен. В случае, если бы «Украину» удалось достроить, крейсер стал бы крупнейшим во флоте страны — его водоизмещение почти втрое больше, чем у нынешнего флагмана, фрегата «Гетман Сагайдачный».

 
 
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Ракетный крейсер буквально сгнил прямо на заводе.
 
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