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Зеленский показал ужасающее состояние самого крупного корабля Украины
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский выложил на свой
Коридоры и крыша крейсера проржавели, коррозия сильно повредила корабль и снаружи.
Недостроенный ракетный крейсер находится на Николаевском судостроительном заводе, где и побывал Владимир Зеленский вместе с министром обороны Степаном Полтораком. Последний предложил президенту начать демонтировать «Украину», поскольку ни оснащение, ни вооружение корабля сейчас непригодны.
Строительство ракетного крейсера «Комсомолец» проекта 1164 «Атлант» началось в 1984 году, потом его переименовали в «Адмирал флота Советского Союза Лобов» и в 1990 году спустили при готовности 75% на воду. В 1993 году корабль перешел в собственность Украины и стал называться так же.
Впоследствии достройку корабля из-за нехватки денег приостановили, и он мало-помалу заржавел. В 2017 году украинские военные заявили, что такой корабль им не нужен. В случае, если бы «Украину» удалось достроить, крейсер стал бы крупнейшим во флоте страны — его водоизмещение почти втрое больше, чем у нынешнего флагмана, фрегата «Гетман Сагайдачный».
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Ракетный крейсер буквально сгнил прямо на заводе.
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