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Абитуриенты ГрГУ им. Янки Купалы получили сообщения о зачислении в университет онлайн

22.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Абитуриенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы получили в режиме онлайн сообщения о зачислении в число студентов благодаря реализации проекта «Цифровой университет +», сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

В университете реализуется проект «Цифровой университет+», направленный на цифровизацию процессов учебного заведения. В частности, сервис «Цифровая приемная комиссия» позволяет проводить электронное зачисление. Абитуриенты купаловского университета, которые поступают по трем сертификатам, 19 июля в личном кабинете получили сообщения о зачислении.

«Абитуриент, который хотя бы раз обращался к нам, например, чтобы пройти репетиционное или централизованное тестирование, курсы или получить другие услуги, попадает в цифровое информационно-образовательное пространство университета. К моменту поступления его портфолио уже сформировано. В университете разработано цифровое рабочее место члена приемной комиссии, в рамках которого с учетом информации из портфолио при личном присутствии абитуриента формируется цифровое и бумажное личное дело абитуриента», — рассказали в вузе. Благодаря личному кабинету абитуриент в любое время видит, на какой стадии находятся его документы: приняты к рассмотрению, допущены к конкурсу и т.д.

На основании цифрового личного дела абитуриента и разработанных алгоритмов производится электронное зачисление. Сервис, посредством личного кабинета, информирует абитуриента о зачислении и предлагает алгоритм его дальнейших действий.

В этом году в ГрГУ им. Янки Купалы наиболее популярными специальностями дневной формы получения высшего образования среди абитуриентов стали специальности юридического факультета, факультета искусств и дизайна, факультета истории, коммуникации и туризма. В числе лидеров также специальности IT–профиля, в частности «компьютерная физика», набор на которую в университете был объявлен впервые. Лидерами по количеству заявлений, поданных на одно место, стали специальности «дизайн (костюма и тканей)» и «дизайн (графический)», «лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (по направлениям)», «международное право», «правоведение», «экономическое право», «изобразительное искусство, «программное обеспечение информационных технологий».

На заочную форму обучения наибольший конкурс наблюдается на специальности с сокращенным сроком обучения, среди которых «изобразительное искусство и компьютерная графика», «финансы и кредит», «производство продукции и организация общественного питания».

В университете сейчас идут вступительные испытания среди абитуриентов, которые поступают на дневную форму получения образования по двум сертификатам централизованного тестирования и на заочную сокращенную форму получения высшего образования. Экзамены завершатся 24 июля. Зачисление по результатам двух сертификатов ЦТ и вступительным испытаниям в купаловском университете пройдет 26 июля. Более 450 абитуриентов имеют сумму баллов свыше 300. Также в числе будущих студентов победители разных этапов республиканских олимпиад и олимпиад купаловского университета, медалисты, выдающиеся спортсмены.

Среди тех, кто решил поступить в купаловский университет, абитуриенты из Гродно и Гродненской области, а также из других регионов Беларуси. Так, в ГрГУ им. Янки Купалы поступают ребята из Минской, Брестской, Гомельской и Витебской областей. Кроме того, студентами учреждения планируют стать два абитуриента из России, еще два (из Китая и Литвы). Они получили гранты Министерства образования Беларуси для обучения в ГрГУ им. Янки Купалы.

 
Теги: Гродно
 
 
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