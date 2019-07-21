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В Минске мужчина перелез через забор Центрального РУВД и разбил стекло в двери

22.07.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В Минске задержали мужчину, который перелез через забор Центрального РУВД и разбил руками стекло двери, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД.

«Сегодня около 13.10 на территорию Центрального РУВД Минска незаконно проник 25-летний житель столицы. Молодому человеку удалось перелезть через забор с колючей проволокой, подбежать к двери здания райуправления и руками разбить в ней стекло», — сообщает ведомство.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали мужчину, который перелез через забор Центрального РУВД и разбил руками стекло двери, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД. «Сегодня около 13.10...
 
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