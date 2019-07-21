В Минске мужчина перелез через забор Центрального РУВД и разбил стекло в двери

Источник материала: Новости Хотимска

В Минске задержали мужчину, который перелез через забор Центрального РУВД и разбил руками стекло двери, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД.

«Сегодня около 13.10 на территорию Центрального РУВД Минска незаконно проник 25-летний житель столицы. Молодому человеку удалось перелезть через забор с колючей проволокой, подбежать к двери здания райуправления и руками разбить в ней стекло», — сообщает ведомство.