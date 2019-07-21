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Стало известно, когда корпорация Гуцериева достроит «Некемпински»

22.07.2019 10:00 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Глава Сбербанка России рассказал, когда достроят «Некемпински», сообщает агентство «Минск-Новости». Это то самое здание, которое начали возводить с 2010 года. 

«Некемпински» находится на проспекте Независимости, рядом с Белгосцирком. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, основная проблема строительства – в том, что задумывалось здание как жилое. Сейчас его функция изменилась, а значит, поменялся и архитектурный проект. Его нужно согласовать, что зависит от проверяющих организаций. Точные сроки установить нельзя, но Греф предполагает, что вопрос с проектом закроют в сентябре 2019 года. Тогда в 2020 году работу над «Некемпински» полностью завершат.

Отметим, что возведение комплекса началось в 2010 году: его планировали довести до ума к Чемпионату мира по хоккею 2014 года, но через два года процесс поставили на паузу. В 2017 году его возобновили и опоздали: к тому моменту здание пришло в негодность. Тогда же выяснилось, что на продолжение работ нужны еще 50 миллионов долларов. Назначение объекта изменилось: вместо апартаментов в нем захотели разместить офисы. А в апреле 2019 года стало известно, что достраивать комплекс взялась корпорация А.Н.Д., которая принадлежит российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву. Партнер корпорации – Сбербанк России.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава Сбербанка России рассказал, когда достроят «Некемпински», сообщает агентство «Минск-Новости». Это то самое здание, которое начали возводить с 2010 года.  ...
 
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